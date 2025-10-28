هادي الباجوري ينشر صورًا رومانسية مع زوجته في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

قبل عرض آخر حلقتين.. حاتم صلاح ينشر صورًا من كواليس مسلسل "ابن النادي"

حرص المخرج هادي الباجوري على قضاء أوقاتًا سعيدة مع زوجته الفنانة هايدي خالد، خلال تواجدهم في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر هادي الباجوري صورًا مع زوجته في مهرجان الجونة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بعض اللحظات الجميلة لا تحتاج إلى نص؛ فقط القليل من ضوء الشمس، والجو هادئ، والشخص المناسب يجلس بجانبك".

احتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الفنانة هايدي خالد، يوم 13 أكتوبر الماضي، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

