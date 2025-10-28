إعلان

هادي الباجوري ينشر صورًا رومانسية مع زوجته في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

كتب : معتز عباس

08:29 م 28/10/2025
حرص المخرج هادي الباجوري على قضاء أوقاتًا سعيدة مع زوجته الفنانة هايدي خالد، خلال تواجدهم في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر هادي الباجوري صورًا مع زوجته في مهرجان الجونة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بعض اللحظات الجميلة لا تحتاج إلى نص؛ فقط القليل من ضوء الشمس، والجو هادئ، والشخص المناسب يجلس بجانبك".

احتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الفنانة هايدي خالد، يوم 13 أكتوبر الماضي، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

هادي الباجوري مع زوجته بمهرجان الجونة المخرج هادي الباجوري هادي الباجوري على إنستجرام الفنانة هايدي خالد

