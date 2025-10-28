إعلان

بالصور- ياسر جلال مع بطلات مسلسله "كلهم بيحبوا مودي" رمضان 2026

كتب : مروان الطيب

06:46 م 28/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي (1)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي (4)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي (5)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي (6)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي (7)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي (8)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي (9)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي (3)
  • عرض 10 صورة
    ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل النجم ياسر جلال تصوير مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر ياسر جلال صور جديدة من كواليس التصوير عبر حسابه على "انستجرام" ظهر خلالها مع مجموعة من أبطال المسلسل هم النجمة ميرفت أمين، الفنانة هدى الإتربي، الفنانة أيتن عامر، الفنان مصطفى أبو سريع.

وكانت نقابة المهن التمثيلية تقدمت في وقت سابق بخالص التهاني إلى الفنان ياسر جلال، عقب صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ.

وأكدت النقابة في بيانها أن هذا القرار الرئاسي يُعد تكريمًا للفن المصري واعترافًا بدور الفنان في تشكيل الوعي المجتمعي ودعم الهوية الثقافية والوطنية، مشيرة إلى أن وجود رمزين من أبناء الوسط الفني داخل المجلس يعكس ثقة القيادة السياسية في أهمية الفن كقوة مؤثرة في الفكر والوجدان.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان ياسر جلال الفنية كانت بمسلسل "جودر 2" الذي شارك في بطولته عدد من نجوم الفن ومن بينهم نور وجيهان الشماشرجي وأحمد بدير وغادة طلعت وعايدة رياض وغيرهم من النجوم، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

بعد تعرضها لصعق كهربائي.. سالي عبدالسلام تروي ما حدث داخل منزلها

شيرين فرغل لـ"مصراوي": معرض "باب الحديد" يحتفل بمئوية يوسف شاهين بتجربة تفاعلية

ياسر جلال رمضان 2026 انستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

توابيت ذهبية تغلف دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير تثير تفاعلا - صور وفيديو
بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026