بسبب ظهورهما سويًا.. أحمد عز ومونيكا بيلوتشي تريند "جوجل"

تصدّر اسم الفنان أحمد عز والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة تجمعهما من كواليس تصوير فيلمهما الجديد "7 Dogs"، والمقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

وشاركت مونيكا بيلوتشي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "جوليا تلعب دائمًا لتفوز، ولا تخادع أبدًا، شاهدها في 7 Dogs في صالات السينما 2026".

وتدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك في بطولة الفيلم كل من كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، وهو من تأليف تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عادل العربي وبلال فلاح.

