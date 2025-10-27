محمد هنيدي ينشر فيديو للمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه ويعلق: "يا بلادي"
كتب : معتز عباس
كتب - معتز عباس:
شارك النجم محمد هنيدي جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا مقطع فيديو للمتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه يوم 1 نوفمبر المقبل.
ونشر هنيدي مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس"، وعلق: "يا بلادي".
يا بلادي❤️❤️ pic.twitter.com/uWNxCn8aKl— Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) October 27, 2025
وكان هنيدي كشف مؤخرا عن تعاونه مع السيناريست يوسف معاطي بمسلسل جديد يحمل اسم"قنديل"، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي .. استنونا في مسلسل (قنديل) بإذن الله".
يذكر أن، محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم "الجواهرجي" الذي يعيد من خلاله التعاون مع النجمة منى زكي و المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
