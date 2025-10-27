إعلان

محمد هنيدي ينشر فيديو للمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه ويعلق: "يا بلادي"

كتب : معتز عباس

08:34 م 27/10/2025

النجم محمد هنيدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد هنيدي جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا مقطع فيديو للمتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه يوم 1 نوفمبر المقبل.

ونشر هنيدي مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس"، وعلق: "يا بلادي".

وكان هنيدي كشف مؤخرا عن تعاونه مع السيناريست يوسف معاطي بمسلسل جديد يحمل اسم"قنديل"، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي .. استنونا في مسلسل (قنديل) بإذن الله".

يذكر أن، محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم "الجواهرجي" الذي يعيد من خلاله التعاون مع النجمة منى زكي و المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

ندا موسى تستعرض إطلالتها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

"البحر الأحمر السينمائي" يكشف عن برنامج "اختيارات عالمية" لدورته الخامسة

محمد هنيدي المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

4 عوامل.. خبراء الذهب يفسرون أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا
- أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة