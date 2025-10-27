كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد هنيدي جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا مقطع فيديو للمتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه يوم 1 نوفمبر المقبل.

ونشر هنيدي مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس"، وعلق: "يا بلادي".

وكان هنيدي كشف مؤخرا عن تعاونه مع السيناريست يوسف معاطي بمسلسل جديد يحمل اسم"قنديل"، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي .. استنونا في مسلسل (قنديل) بإذن الله".

يذكر أن، محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم "الجواهرجي" الذي يعيد من خلاله التعاون مع النجمة منى زكي و المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

