رنا سماحة: "أنا اللي بصرف على ابني وتخطيت مرحلة الطلاق"

كشفت المطربة رنا سماحة عن مواصفات شريك حياتها، موضحة أنه يجب أن يكون على قدرٍ كبير من المسؤولية والوعي، مؤكدة أنه لا بد أن يكون رجلًا وليس ذكرًا، وذلك حسب وصفها.

وتابعت رنا سماحة حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: "مواصفات شريك حياتي لازم يكون راجل مش ذكر.. الذكور كتير لكن الرجال قليلين، وممكن صفة الرجولة تكون في ست عادي.. أنا جبت الكلام ده من تجربتي، والتجارب ربتني، الإنسان مش بإيده يكون ذكر، لكن بإيده يكون راجل ولازم يبقى حد مسؤول عن بيت، وفي حياتك طفلك، وده للأسف مش موجود كتير في الزمن ده".

وأشارت رنا سماحة إلى أنها تتولى الإنفاق على ابنها مالك، وتحرص على رعايته والاهتمام به بشكل كامل، موضحة أن طليقها الملحن سامر أبو طالب، موجود في حياة ابنه ويراه بشكل دائم.



واختتمت رنا سماحة حديثها مؤكدة أنها تخطت تجربة طلاقها تمامًا وخرجت منها أقوى، حتى أنها أصبحت لا تتحدث عنها، قائلة: "أنا مبسوطة وكويسة وزي الفل، وعملت موف أون، وبشتغل وسعيدة والحمد لله، وده المطلوب".