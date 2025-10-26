وفاة شقيق الفنانة فريدة سيف النصر: عشت ومت بطل يا حبيبي

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، وفاة شقيقها بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية.

ونشرت فريدة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، بث مباشر، ظهرت خلاله بصوتها فقط، تحدثت خلاله عن وفاة شقيقها والمعاناة التي مر بها خلال الفترة الماضية، وقالت "كنت بطل يا حبيبي، عشت ومت بطل"، ووجهت الشكر لكل من قدم لها واجب العزاء.

وكانت البلوجر زيزي سيف النصر، ابنة شقيق الفنانة، كشفت قبل يومين عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" منشورًا مؤثرًا تحدثت فيه عن مروره بأزمات صحية متتالية، منها فشل في القلب والرئتين والكبد والكلى، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء.

