أمير صلاح الدين يدعم محمد سلام بعد مشاركته في احتفالية "وطن السلام"

نشر الفنان أمير صلاح الدين صورة تجمعه بزوجته وابنته، مع الفنان محمد سلام، بعد مشاركة الأخير مساء أمس السبت في احتفالية "وطن السلام" إخراج ميدو شعبان، التي أُقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من نجوم الفن.

وشارك "أمير" الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "أنا والمدام ولين ومحمد سلام، فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين".

وحظي الفنان محمد سلام بتفاعل واسع من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن سعادتهم بعودته بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية.

وفي سياق آخر، روّج محمد سلام لأحدث أعماله الدرامية "كارثة طبيعية"، المقرر عرضه قريبًا عبر منصة "Watch It"، وهو من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم.

اقرأ أيضًا:

7 نوفمبر.. منصة "نتفليكس" تعرض فيلم "عريس وعروستين"

محمد ممدوح يهنئ أحمد مالك على فوزه بجائزة أفضل ممثل: "تستاهل اكتر بكتير"