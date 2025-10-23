يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا الفنانة الكبيرة هالة صدقي خلال حفل افتتاح دورته الثانية، المقرر إقامتها يوم 2 نوفمبر المقبل بمحافظة السويس، تقديرًا لمشوارها الفني الطويل الحافل بالأعمال الدرامية والسينمائية المميزة.



قدّمت هالة صدقي خلال مسيرتها الفنية أكثر من 175 عملًا متنوعًا بين السينما والدراما والمسرح، من أبرزها أفلام: الهروب، يا دنيا يا غرامي، فخ الجواسيس، هي فوضى، رد فعل، ما تيجي نرقص، إسكندرية نيويورك، نحب عيشة الحرية، تفاحة، الشروع في قتل، جريمة في الأعماق، الستات، وغزو الأرانب وغيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية المصرية والعربية.



وأعربت هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة بالتكريم داخل محافظة السويس الباسلة، مؤكدة أن المهرجان نجح في وقت قصير في لفت الأنظار إلى صناعة الأفلام القصيرة جدًا، التي لا تتجاوز مدتها 5 إلى 10 دقائق، موضحة أن هذا النوع من الأعمال أصبح يحظى باهتمام عالمي متزايد بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد عدد من تلك الأفلام جوائز دولية مهمة.



من جانبه، قال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان إن تكريم هالة صدقي يمثل تقديرًا لفنانة استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة في مختلف الألوان الدرامية بين الكوميديا والتراجيديا، وأضاف: «هالة صدقي تمتلك بصمة فنية خاصة، وكل شخصية قدمتها تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور».

وأشار أبونار إلى أن المهرجان يحرص دائمًا على تكريم الفنانين الذين أثروا الشاشة بأعمال متميزة وأدوار مؤثرة.



فيما أوضح زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن الفعالية ستشهد بعد تكريم الفنانة الكبيرة تنظيم “ماستر كلاس” خاص بها تتحدث خلاله عن أبرز محطات مشوارها الفني، وأهم المخرجين الذين ساهموا في تكوين شخصيتها الفنية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي أيضًا كتحية لجيل من المبدعات في التمثيل بدأ في الثمانينيات وقدم روائع سينمائية وتليفزيونية خالدة.