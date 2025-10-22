"ناتاشا من أوكرانيا".. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي الجمهور والمتابعين أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

وظهرت جيهان بإطلالة جديدة ومختلفة، مرتدية فستان أزرق، عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ناتاشا من أوكرانيا".

يذكر أن، جيهان الشماشرجي تشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك أيضا في مسلسل "بطل العالم"، بطولة عصام عمر، وينضم لبطولة العمل النجم الكبير فتحي عبدالوهاب، بمشاركة نخبة من النجوم: محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد.

