تامر كروان: "أحضر لحفل ضخم في مارس بمشاركة 50 عازف"

أكد الموسيقار تامر كروان، أنه انتهى من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "وتر حساس 2" للمخرج وائل فرج، إلى جانب انتهائه من تأليف موسيقى فيلم تسجيلي بعنوان "مثلث الحب" إخراج آلاء محمود، والمقرر أن يشارك في منافسات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46 المقررة في نوفمبر المقبل.

كما كشف عن تحضيره حاليًا لموسيقى عمل درامي لبناني شهير سيُعلن عن تفاصيله خلال الأيام القادمة.

وأوضح كروان، في تصريحات صحفية، أن الفترة المقبلة تشهد تحولًا مهمًا في مسيرته الفنية، قائلاً: "قررت توثيق المقطوعات الموسيقية الخاصة بكل أعمالي على موقع يوتيوب والمنصات الرقمية المختلفة، لحفظ الحقوق الفنية، فلطالما كان الناس يسمعون الموسيقة التي اقوم بتأليفها على الإنترنت دون أن يدركوا أنني صاحبها، لذلك قررت التعاون مع المنتج ريتشارد الحاج لاعادة طرح هذه المقطوعات بشكل مؤسسي، وقمت بإعادة ضبط كل التراكات، بينما يتولى ريتشارد عملية التوثيق والحماية والمتابعة، وهي خطوة ضرورية قد تكون تاخرت، كما نخطط معًا لإقامة سلسلة من الحفلات الموسيقية خلال الشهور المقبلة".

وأضاف: "أُحضّر في مارس 2026 لإقامة حفل موسيقي كبير بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وسأقدم خلاله تجربة بصرية وترفيهية غير تقليدية تعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور، بمشاركة نحو 50 عازفاً، واعتبر هذا الحفل حلم قديم تأجل كثيراً، وخطوة تتطلب شجاعة ومواجهة مباشرة مع الناس".

وتحدث كروان عن العمل الأقرب إلى قلبه، قائلاً: "فيلم باب الشمس للمخرج يسري نصر الله يظل من أكثر أعمالي خصوصية. فهو عمل صعب وملحمي يوثق فترات من عام 1948 حتى 1994، ويتناول القضية الفلسطينية وعلاقة مصر بها، عُرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي ضمن الاختيار الرسمي، وحرصت من خلال موسيقاه على ملامسة مشاعر المشاهد الأجنبي ليتفاعل مع القضية والإنسان العربي، استغرق العمل عليه وقتاً طويلاً وكان من أصعب مشاريعي".

وأكد كروان، أن المؤلف الموسيقي أصبح اليوم عنصرا محوريا في صناعة السينما والدراما التلفزيونية، موضحا: "ما نحتاجه هو تطوير العلاقة بين الموسيقى والصورة، فالموسيقى لم تعد مجرد خلفية بل جزء من السرد البصري، نحن في الوطن العربي نملك مواهب في التأليف الموسيقي قوية ومواهب متميزة في هذا المجال، وعلينا دعم الأجيال الجديدة لتفهم أهمية الموسيقى التصويرية".

وردًا على ما إذا كان يوزع الأغاني للمطربين في الفترة المقبلة، قال كروان: "لا أقوم بتوزيع الأغاني للمطربين، لكني أؤلف موسيقى تجمع بين التلحين والتوزيع، أحياناً أوزع أغنية ضمن فيلم، لكنني لست موزعاً بالمعنى التقليدي".

واختتم حديثه مؤكدا أهمية الشخصية الفنية للمؤلف الموسيقي: "من الضروري أن يكون للمؤلف بصمة خاصة تميزه عن الآخرين، حينما تسمع مقطوعة موسيقية وتدرك إنها لتامر كروان فهذا يعني أنك نجحت، أما من يكرر الجمل اللحنية نفسها ويقتبس من غيره، فهو لا يبدع بل يستنسخ، التكرار خطر على أي مؤلف موسيقي".