هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيله يد محمد عبده

رد المايسترو هاني فرحات، على الانتقادات التي تعرض لها بعد انتشار صورة له وهو يقبل يد المطرب السعودي الكبير محمد عبده، خلال إحدى الجلسات الفنية.

ونشر هاني فرحات، الصورة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "الفنان محمد عبده هو والدي، ودايمًا أفخر أني واقف جنبه على المسرح. كل يوم بحمد ربنا إنه لسه على المسرح وبيغني، وبيسعد الناس بفنه وصوته العظيم، ربنا يطوّل في عمره ويبارك في صحته".

وأضاف: "استغربت من بعض الانتقادات اللي خرجت مؤخرًا، خصوصًا إنها موجهة لشخص كبير في السن وله تاريخ فني مشرف، ‏الغريب إن الهجوم راح ناحية السعودية، مع إن لسه امبارح كان نشر صور وأنا بسلم على الفنانة أنغام وببوس إيدها من محبتي واحترامي ليها أختي، ومحدش شاف ده غلط".

‏وتابع هاني فرحات: "مصر والسعودية دايمًا إخوات، وبينا محبة وتاريخ كبير، وملايين من المصريين عايشين في السعودية في سلام وود واحترام، أما بالنسبة لارتداء الزي السعودي، دي جلسة سعودي مش حفل عادي، وده جزء من ثقافة البلد. هنا موظفين البنوك بيرتدوا التوب، والسؤال: هل لو مصري شغال في بنك ولبس التوب، حيتعرض للنقد بردو ولا بس الفنانين دلوقتي اللي محط الانتقاد؟".

واختتم حديثه قائلا: "وهل كل مصري بيشتغل في دول الخليج بيبقى مادي ورايح عشان الفلوس؟ ولا دي فرص عمل؟ عارفين إن في ملايين المصريين عايشين في الخليج؟ إحنا فوق الـ 120 مليون وموجودين في العالم كله بثقافتنا، وفننا، وتعاليمنا، مهندسين، دكاترة، أساتذة، وكمان فنانين وموسيقيين. عيب عليكم. إحنا أهل واحدة، مصر والسعودية شعب واحد ”.

المايسترو هاني فرحات، تولى قيادة الفرقة الموسيقية، مع نخبة من أبرز رموز الغناء في الوطن العربي، ومنهم محمد عبده، أنغام، محمد منير، حسين الجسمي، عبدالله الرويشد، أحلام، وغيرهم.