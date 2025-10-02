يحيى الفخراني يكشف سر عشقه لمسرحية "الملك لير"

كشف الفنان يحيى الفخراني عن سر تعلقه بمسرحية "الملك لير" الشهيرة، مؤكدًا أن العمق الإنساني والعلاقات الأسرية تمثل جوهر إعجابه بهذا العمل المسرحي الخالد.

وقال الفخراني خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر: "سر تعلقي بمسرحية الملك لير هو ما تحمله من عمق إنساني قائم على العلاقة الأسرية"، مؤكدًا أنه يستعد لتجسيد الدور في كل مرة بنفس الشغف والإحساس، لأنه لا يعرف ردود أفعال الجمهور مسبقًا.

وأضاف الفنان يحيى الفخراني: "المتذوق للفن هو جمهوري الحقيقي"، مشيرًا إلى أن المصريين بطبيعتهم شعب ذواق و"لماح" يلتقط التفاصيل والإفيهات بسهولة، موضحًا أنه لا يؤمن بالتصنيفات أو بالنخبة بقدر إيمانه بالجمهور العادي الذي يقدر العمل الفني.

وتابع الفخراني: "العمل يحتوي على جانب كوميدي يجعل اندماج الفنان مع الشخصية أمرًا ضروريًا"، مؤكدًا أن هذا الجانب يزيد من قرب العمل من قلوب الجمهور.

وأشار إلى أن أحد أهم معايير نجاح العرض بالنسبة له هو حب الأطفال للعمل واستمتاعهم به، موضحًا أن الأطفال لا يجاملون، وحرصي دائمًا على تقديم أفضل ما لدي بعيدًا عن السعي وراء نجاح جماهيري مؤقت.