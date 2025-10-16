إعلان

منير مكرم عن إدوارد: "ساندني معنويًا وماديًا"

كتب : نوران أسامة

04:33 م 16/10/2025

منير مكرم

حرص الفنان منير مكرم على توجيه رسالة للفنان إدوارد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب "مكرم": "لقاء مع الفنان إدوارد، بسبب إني كنت مريض، وكانت حلقة عظيمة. كانت بمثابة حياة بالنسبة لي معنويًا وماديًا، أشكره من قلبي".

وواجه الفنان إدوارد انتقادات حادة عقب الحلقة المثيرة للجدل مع الفنانة عزة سعيد، إذ علق بعض المتابعين أن الضيفة تمرّ بحالة صحية لا تسمح بالظهور الإعلامي، ما دفع القناة إلى حذف الفقرة من صفحاتها الرسمية.

