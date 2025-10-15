20 صورة.. لـ إطلالات ساحرة باللون الأسود لنجمات الفن في مهرجان الجونة

شهدت الدورات السابقة من مهرجان الجونة السينمائي، تألق العديد من نجمات الفن بإطلالات أنيقة باللون الأسود، الذي يُعدّ رمزًا للفخامة والرقي على السجادة الحمراء.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز الإطلالات اللافتة للنجمات، من بينهن: يسرا، نجلاء بدر، منى زكي، إنجي المقدم، رانيا يوسف، ونيللي كريم، وغيرهن من نجمات الفن اللاتي فضّلن الأسود.

ومن المقرر أن تُقام الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 فيلمًا من أبرز إنتاجات السينما العالمية، إلى جانب ثلاثة عروض عالمية أولى، وعدد كبير من العروض الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز مكانة المهرجان كأحد أهم جسور السينما العالمية في المنطقة.

