آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين تخضع لعملية جراحية طارئة

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، عن نقل زوجته الإعلامية آيات أباظة للمستشفى، لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وكتب عمرو ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة".

ويشارك حاليًا، عمرو محمود ياسين، في تأليف مسلسل "وننس اللي كان"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، إخراج محمد الخبيري، والمتوقع عرضه في رمضان 2026.

يذكر أن آخر أعمال عمرو محمود ياسين كان تأليفه مسلسل وتقابل حبيب، الذي عرض في رمضان 2025، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد الخبيري.

