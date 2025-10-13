حضن فضح الموضوع.. كاتي بيري على علاقة رومانسية برئيس وزراء كندا الأسبق

وفاة شقيق المطربة ميادة الحناوي بعد صراع مع المرض

تصدرت النجمة العالمية، كاتي بيري محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة بعد تأكيد وجود علاقة رومانسية بينها وبين رئيس وزراء كندا الأسبق جاستن ترودو.

التقطت عدسات الباباراتزي صورا للثنائي وهما يستمتعان بوقتهما ما على متن يخت في مدينة كاليفورنيا الأمريكية، إذ ظهر ترودو وهو يحتضن بيري.

وشوهد الثنائي مؤخرا بالعديد من المناسبات والأماكن العامة، ولم يؤكدا بشكل رسمي عن وجود علاقة بينهما.

وأعلنت كاتي بيري انفصالها عن خطيبها الممثل أورلاندو بلوم بشهر يونيو الماضي، بعد علاقة دامت لسنوات منذ خطوبتهما عام 2019، وهي العلاقة التي أنجبا خلالها ابنتهما ديزي.

يذكر أن كاتي بيري تواصل إحياء عدد من الحفلات الغنائية حول العالم ضمن جولتها الغنائية "Katy Perry the Lifetimes tour".

