ماذا قالت شيماء سيف عن الموقف الذي يجعلها تضحك دائما؟

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة شيماء سيف، عن الموقف الذي يجعلها تضحك دائما.

وقالت شيماء سيف بفيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام: "أكتر حاجة بتضحكني هى المواقف المحرجة أو اللي مفروض أسكت فيها، لو أنا في أسانسير وفيه ناس غريبة مش عارفة ليه بضحك.. مش عارفة إيه اللي بيجيلي، فوبيا بقا".



وانفصلت شيماء سيف مؤخرا عن زوجها المنتج محمد كارتر.

يذكر أن، شيماء سيف شاركت في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" مع مي عمر، وماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، و إيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.