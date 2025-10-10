الرياض- منى الموجي:

شهدت منطقة أرينا المملكة ومنطقة بوليفارد وورلد، مساء اليوم الجمعة 10 أكتوبر، افتتاح النسخة السادسة من موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية افتتاح النسخة الجديدة، في كلمة تليفزيونية، قال فيها "أتقدم بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولرئيس مجلس الوزراء قائدنا الملهم وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، على الدعم غير المحدود لقطاع الترفيه وبهذه المناسبة أعلن افتتاح النسخة السادسة من موسم الرياض وأهلا وسهلا بكم في موسم الرياض".

وشهدت الرياض انطلاق مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025، في فعالية كبرى بدأت في الرابعة عصراً، وتعد المسيرة التي تم نقلها على الهواء مباشرة، من أبرز الفعاليات المنتظرة هذا العام، إذ تجمع بين العروض الجوالة والفنية بمشاركة فرق عالمية ومحلية، إلى جانب بالونات ومجسمات ضخمة وسط حضور جماهيري كبير.

ويُشارك في تنظيم المسيرة شركة أمريكية، من أشهر منظمي العروض الاحتفالية في نيويورك، والتي تقدم للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة مجموعة من البالونات العملاقة التي تُعد من أبرز معالم احتفالاتها السنوية.

وبسبب الحدث تحولت شوارع الرياض إلى مسرح مفتوح للاحتفال بالنسخة الجديدة من موسم الرياض.