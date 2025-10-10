رمضان 2026.. وفاء عامر تتعاقد على مسلسل "السرايا الصفرا"

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تعاقدها على بطولة مسلسل بعنوان "السرايا الصفرا" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت وفاء عامر مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلاله وهي تتعاقد على المسلسل وعلقت: انتظروني في السرايا الصفرا".

وشاركت وفاء عامر مؤخرا بعدد من الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها ضمن موسم دراما رمضان الماضي منها جودر 2 بطولة النجم ياسر جلال، مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي ورحمة أحمد وديا سامي، إلى جانب مسلسل "أميرة: ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك بمسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

