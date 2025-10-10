إلهام شاهين تنشر صورا من احتفالها بعيد ميلاد محمود شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها صورا من الاحتفال بعيد ميلاد ابن شقيقها محمود شاهين.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت حبيب قلبنا كلنا يا أجمل نانا.. ربنا يسعدك حبيبي .. محمود شاهين القلب الجميل.. ربنا يسعد قلبك".

يُذكر أن، إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.