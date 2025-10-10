طارق الشناوي: "خالد النبوي ليس نجما عالميا" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنه لا يعتبر خالد النبوي فنانا عالميا كما يحب الأخير دائما أن يصف نفسه.

وقال الشناوي ببرنامج "كل الألوان" المذاع على شاشة قناة "النهار" وتقدمه نايلا عجيل وجوليا عجيل: "خالد النبوي ممثل كويس، وياما قولت عليه كدا، ولكن اصراره على إنه يقول إنه فنان عالمي لا مش حقيقي، وهو يعلم ذلك".

وتابع: "لكن من يُعتبر عالميا فعلا هو عمر الشريف مثلا لأن له جمهور عالمي كان ينتظر أعماله ويتابعه، والعالمية لها مواصفات".

وأضاف: "لو قيمنا فن أداء الممثل فإن سعاد حسنى تتفوق على فاتن حمامة وهى عقل يقود الموهبة بينما (سعاد) موهبة تحطم حتى قواعد العقل".