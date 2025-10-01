شقيقة مسلم تكشف مفاجأة: "مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم مع بعض"

"فستان قصير وعباءة مع الحجاب".. هدى المفتي تنشر صورًا لأكثر من إطلالة

كشفت آية شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، تفاصيل جديدة حول الأزمة العائلية التي وقعت بينهما مؤخرًا، بعد إعلان شقيقها الانفصال عن زوجته يارا تامر.

وتحدثت آية، خلال لقائها في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، عن الخلافات بينها وبين زوجة شقيقها، مؤكدة أن ما تم تداوله عن وقوع الطلاق غير صحيح بين مسلم وزوجته.

وأضافت آية، قائلة: "مفيش طلاق ولا اطلقوا، هما كانوا في مول بتاع وسط البلد اللي على النيل بيشتروا هدوم واحنا عارفين مفيش مشكلة".

أعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر الأيام الماضية، بعد نشوب العديد من الأزمات.

ووقع الطلاق بعد مقطع فيديو نشرته طليقته يارا ذكرت أنه أقسم عليها بالطلاق في حالة التطرق للحديث عن والدته وشقيقته، بعد هجومهما عليها بعد نشرها فيديو لمسم وهو يشيد بـ "صينية البطاطس التي صنعتها له وقال إنها أجمل من"صينية البطاطس التي تصنعها والدته".

