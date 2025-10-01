إعلان

بإطلالة كاجوال.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور والجمهور: "شابة بعمر العشرين"

كتبت- نوران أسامة:

12:10 م 01/10/2025
    نرمين الفقي
    نرمين الفقي (3)
    نرمين الفقي (4)

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة صور ومقاطع فيديو جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نرمين بإطلالة كاجوال صيفية أنيقة، مرتدية تيشيرت باللون المنت جرين وبنطلون جينز أزرق، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية.

ولاقى ظهورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين تغزلوا في جمالها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "آه من الحلاوة والطعامة"، "أنا كبرت ونرمين الفقي زي ما هي"، "بسم الله ما شاء الله"، "غزالة"، "شابة بعمر العشرين ما شاء الله".

يذكر أن نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في مسلسل "فوبيا"، بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، وأحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

نرمين الفقي

