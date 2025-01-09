ويزو: نفسي أمثل دور شخصية شريرة

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة الكوميدية ويزو عن رغبتها في تجسيد أدوار درامية وأشخاص "شريرة" على حد وصفها.

حلت ويزو ضيفة ببرنامج "أسرار النجوم" تقديم الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر راديو "نجوم إف إم"، مساء اليوم الخميس.

وقالت: "نفسي أمثل دراما، لأني بدأت أحس الدراما أصعب مش الكوميدي اللي أصعب، وأنا فعلا عايزة أمثل دراما وأبقى ممثلة شاملة، وأشوف دور سيكوباتي أو دور واحدة شريرة".

وتابعت: "نفسي أقدم أدوار مركبة، تطلع اللي جوا البني آدم هو فعلا بيمثل ولا لأ، أنا بحاول اعمل ده جدًا".

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وشاركت ويزو في مسرحية الباشا بطولة النجم كريم عبدالعزيز، هنا الزاهد، الفنانة هيدي كرم، والفنان حاتم صلاح، التي تم عرضها في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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