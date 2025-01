بعد عام من الخطوبة.. تعرف على موعد زفاف مينا مسعود وإميلي شاه

كتب- مروان الطيب:

يستعد النجم الكندي ذو الأصول المصرية، مينا مسعود لإعلان زفافه على خطيبته الممثلة الهندية، إميلي شاه، بعد عام من إعلان خطوبته في شهر مايو 2024.

ووفقًا لموقع "Us Weekly" سيقام حفل الزفاف في شهر يونيو المقبل، ويتضمن الزفاف الاحتفال لمدة ثلاثة أيام، سيقام حفلين منفصلين، حفل هندوسي مخصص لعائلة العروس إميلي شاه، وحفل زفاف مسيحي قبطي خاص بعائلة العريس مينا مسعود في اليوم الثاني، أما عن اليوم الثالث سيكون خاصًا بالاحتفال مع العائلة والأصدقاء.

ولمح مينا مسعود مؤخرًا عن قرب زواجها من خطيبته إميلي شاه، وذلك خلال تواجدهما معًا في لاس فيجاس بشهر أكتوبر الماضي، وسط توقعات وتكهنات من قبل جمهوره ومتابعيه بالإعلان عن زواجهما رسميًا.

ويعرض حاليًا في السينمات للنجم مينا مسعود فيلم الرومانسية "Wish You Were here"، للممثلة والمخرجة الأمريكية، جوليا ستايلز، تدور أحداث فيلم "Wish You Were Here" في إطار رومانسي، حول امرأة تعيش قصة حب مع رجل تكتشف انه مصاب بمرض العضال، لتقرر مساعدته في قضاء أيامه الأخيرة في عيش الحياة على أكمل وجه، ويشارك ببطولة الفيلم كل من إزابيل فورمن، جابي كونو، جيمي فايلز، كيلسي جرامر، جينيفر جراي، إخراج الممثلة الأمريكية، جوليا ستايلز في أولى تجاربها الإخراجية الروائية الطويلة.

وتعاقد "مينا مسعود" خلال الفترة الماضية على عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة أبرزها الفيلم المصري "في عز الضهر" ويشاركه البطولة الفنانة إيمان العاصي، الفنان محمود حجازي، الفنانة ميرنا نور الدين، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

يذكر أن، مينا مسعود ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم "Aladdin" وهو النسخة الواقعية التي قدمها عام 2019 وكان تعاونه الأول مع شركة "ديزني" بطولة النجم الأمريكي ويل سميث وحقق إيرادات عالمية بلغت مليار و54 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 183 مليون.

