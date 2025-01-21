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"كاريزما مدهشة وصحبة لذيذة".. عباس أبو الحسن مع أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"

10:08 م الثلاثاء 21 يناير 2025

السيناريست عباس أبو الحسن

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كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان والسيناريست، عباس أبو الحسن، عن صورة تجمعه بالفنان أحمد الفيشاوي، في أحدث ظهور لهما على "السوشيال ميديا".

ونشر عباس أبو الحسن صورته مع الفيشاوي عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب: "دايمًا لقاء الصحاب القريب إلى القلب، أحمد الفيشاوي له طعم خاص، الفيشاوي عجينة من الكاريزما المدهشة والصحبة اللذيذة وشقاوة الأطفال والتصالح مع الحياة، وشجاعة إنك تكون نفسك والفلسفة البكر الخاصة والموهبة الصرف".

وكانت آخر مشاركات الفنان عباس أبو الحسن بمسلسل "البحث عن علا 2" بطولة النجمة هند صبري، وعرض خلال العام الماضي.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أحمد الفيشاوي كانت بفيلم "بنقدر ظروفك"، وشاركه البطولة كل من مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وعرض في شهر مايو 2024.

عباس أبو الحسن وأحمد الفيشاوي

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أحمد الفيشاوي السيناريست عباس أبو الحسن عباس أبو الحسن على انستجرام
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