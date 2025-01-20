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بـ"فستان جريء".. جميلة عوض تنشر صورا جديدة لإطلالتها في حفل "Joy Awards"

12:10 م الإثنين 20 يناير 2025
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    جميلة عوض حفل جوي اوردز (1)
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة من إطلالتها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت جميلة، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جوي أوردز".

وتفاعل مع تدوينتها الفنانة منى زكي والفنانة غادة عبدالرازق بإيموجي "قلوب". بينما كتبت أميرة أديب: "واو". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "أكيد عمرو دياب كان يقصدك انتي لما غنى جميلة، الجمال الطبيعي والسعادة، الحلاوة الأوڤر، قمر أوي، تجنني، تحفة فنية والله، الحلاوة والدلال".

واحتفلت جميلة عوض في 6 يونيو 2024 بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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