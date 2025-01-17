بعد أزمته الصحية.. صلاح عبدالله يوجه الشكر لجمهوره ويكشف عن لوك جديد

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان الكبير صلاح عبد الله، على توجيه الشكر والتحية لكل من قام بالسؤال عنه خلال أزمته الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "X".

ونشر صلاح عبد الله صورة جديدة له، ظهر خلالها بلوك جديد وكتب: "شكرًا من الأعماق لكل من حس بغيابي وسأل عني، وشكرًا جزيلًا لكل من لم يحس ولم يسأل لأنه أفادني نفسيًا جدًا والله، المهم إيه رأيكم في اللوك؟".

وكانت آخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله بفيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي، وشاركهما البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم بيومي فؤاد، زينة، محمود حافظ، حسين فهمي، عصام السقا، محمد رضوان، رحاب الجمل، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وعرض مطلع عام 2024.

يذكر أن، الفنان صلاح عبدالله يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان أحمد داود، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر مشاركتهما ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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