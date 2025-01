هند صبري تفاجئ جمهور "زاوية" وتشارك بنقاش ضمن أسبوع "سينما الجنوب العالمي"

كتب- مروان الطيب:

فاجأت الفنانة هند صبري، جمهور سينما "زاوية"، وشاركت في أحد النقاشات التي أقيمت بعد أحد العروض ضمن فعاليات أسبوع "سينما الجنوب العالمي".

ونشرت هند صبري مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تشارك في جلسة نقاشية عقب عرض فيلم "In the Mood For Love" وكتبت: "أوقات جميلة عشتها مع عشاق السينما في سينما زاوية، وعرض فيلم إن ذا مود أوف لاف ضمن فعاليات أسبوع سينما الجنوب العالمي، شكرًا على الحضور الكبير، خاصة أن التذاكر نفذت في أقل من ساعة من فتح الحجز".

وكان أخر ما عرض للفنانة هند صبري هو مسلسل "البحث عن علا 2" على منصة "نتفليكس"، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عودة علا عبدالصبور في مغامرة جديدة رفقة عائلتها في الموسم الثاني من القصة، إذ تجد نفسها مضطرة للعمل مع كريم ابن مورد منتجات شركتها، وبالرغم من نشوب مشاكل بينهما في بدء الأمر، إلا أن علاقتهما تتطور ويتقرب منها كريم.

وشارك ببطولة المسلسل: سوسن بدر، ظافر العابدين، طارق الإبياري، محمود الليثي، ندا موسى، تأليف مها الوزير وغادة عبدالعال، إخراج هادي الباجوري.

