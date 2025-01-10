بعد تصدرها التريند بسبب جلسة تصوير جريئة.. شاهد 20 صورة لـ مي عمر

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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة مي عمر، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بـ فستان قصير خطفت به الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وخلال السطور التالية نستعرض عدد من الصور التي نشرتها النجمة مي عمر وأبرزت جمالها وتألقها وتنوعت تعليقات الجمهور الذي أشاد بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض للفنانة مي عمر حاليًا في السينمات فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، هم هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، محمد سلام.

وتدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في إطار من التشويق والرومانسية، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم ويجمعهم الحب، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أن، مي عمر تشارك بمسلسل "إش إش" ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "الغربان" بطولة الفنانة عمرو سعد والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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