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بعد تصدرها التريند بسبب جلسة تصوير جريئة.. شاهد 20 صورة لـ مي عمر

07:47 م الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة مي عمر
  • عرض 20 صورة
    مي عمر تخطف الأنظار بإطلالتها
  • عرض 20 صورة
    مي عمر تستمتع بعطلتها في لندن
  • عرض 20 صورة
    مي عمر بفستان أنيق
  • عرض 20 صورة
    مي عمر داخل الجيم
  • عرض 20 صورة
    مي عمر في باريس
  • عرض 20 صورة
    مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
  • عرض 20 صورة
    مي عمر على متن طائرة خاصة
  • عرض 20 صورة
    مي عمر مع الممثل أندرو جارفيلد
  • عرض 20 صورة
    مي عمر مع بريانكا شوبرا في جدة
  • عرض 20 صورة
    مي عمر من أحد المناسبات
  • عرض 20 صورة
    مي عمر من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    مي عمر من جلسة تصوير على إنستجرام
  • عرض 20 صورة
    مي عمر من جلسة تصوير
  • عرض 20 صورة
    مي عمر من داخل أحد القطارات في لندن
  • عرض 20 صورة
    مي عمر وزوجها محمد سامي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 20 صورة
    مي عمر
  • عرض 20 صورة
    مي عمر في حفل بيلبورد عربية
  • عرض 20 صورة
    مي عمر في دبي
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كتب- مروان الطيب:
تصدرت الفنانة مي عمر، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بـ فستان قصير خطفت به الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وخلال السطور التالية نستعرض عدد من الصور التي نشرتها النجمة مي عمر وأبرزت جمالها وتألقها وتنوعت تعليقات الجمهور الذي أشاد بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض للفنانة مي عمر حاليًا في السينمات فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، هم هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، محمد سلام.

وتدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في إطار من التشويق والرومانسية، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم ويجمعهم الحب، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أن، مي عمر تشارك بمسلسل "إش إش" ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "الغربان" بطولة الفنانة عمرو سعد والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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مي عمر جلسة تصوير مي عمر
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