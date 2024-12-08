تكريم محمد عبدالمتعال في حفل تخرج الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

القاهرة- مصراوي

في احتفال كبير بتخريج دفعة جديدة من حملة الماجستير والدكتوراه من دارسي الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لعام 2024، قام الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية بتكريم محمد عبد المتعال مدير عام شبكة قنوات MBC مصر وشمال أفريقيا، كأحد أبرز النماذج الناجحة في مجال إدارة المؤسسات الإعلامية العربية، حيث بدأ عبد المتعال مشواره بالتليفزيون المصري ثم انتقل إلى العمل بالعديد من القنوات المصرية والعربية واستطاع الدمج بين الإدارة والإعلام إلى أن أصبح الآن نموذج للتميز في إدارة الإعلام.

شهد الحفل حضور نخبة كبيرة من الشخصيات الهامة، على رأسهم سمو الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، والدكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية ممثلا عن الأمين العام للجامعة العربية، والفنانة ريم مصطفى، كما حضر الحفل أيضا نخبة من الشخصيات العامة والسادة السفراء والنواب والمستشارين ورجال الأعمال.

يذكر أن الأكاديمية العربية هي مؤسسة عمل عربي مشترك تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية