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إيهاب فهمي يعلن اعتذاره عن رئاسة المركز القومي للمسرح

03:28 م الأحد 08 ديسمبر 2024

الفنان إيهاب فهمي

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كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان إيهاب فهمي، عن تقديم استقالته من منصب مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

الفنان إيهاب فهمي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "كل الشكر لسيادة معالي وزير الثقافة أحمد هنو والأستاذ خالد جلال رئيس قطاع المسرح وكل زملائي بالمركز القومي للمسرح فقد تقدمت باعتذار عن الاستمرار في العمل بمنصبي بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٤ لسيادته وقد قبل سيادته اعتذاري من منصبي كل الشكر اعتباراً من اليومن ودائما جميعا في خدمة الوطن".

الفنان إيهاب فهمي، كان قد تولى منصب مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في يونيو 2023، وتم التجديد له لمدة عاما، بداية من أغسطس الماضي.

الفنان إيهاب فهمي

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