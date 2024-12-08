يسرا بصحبة نجوم الفن من مهرجان البحر الأحمر.. صور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة يسرا متابعيها، مجموعة صور، من فعاليات مهرجان البحر الأحمر بدورته الرابعة.

وظهرت يسرا، بالصور مع عدد من نجوم الفن من بينهم منى زكي، وأحمد حلمي، أروى جودة، ونادين نجيم، شيري عادل، وياسمين صبري، الفنانة التركية توبا بويوك أوستون.

ونشرت يسرا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حضور حفل مع أعظم الناس".

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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