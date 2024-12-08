مي كساب بإطلالة مختلفة في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة مي كساب بعيد ميلادها، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وظهرت "كساب" في الصور بإطلالة كاجوال ارتدت فيها جاكيت وتيشيرت باللون الأسود مع نظارة شمس.

وعلقت على الصورة: "عام جديد في عمري يارب يكون مديد مليء بستر الله العلي الكريم الحافظ الوهاب القادر علي كل شيء ذو الجلال والإكرام الذي يقول كن فيكون".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي كساب، كان مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه شخصية "عائشة" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

المسلسل بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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