"10 مليون زائر أول شهرين".. تركي آل الشيخ يواصل الاحتفال بفعاليات "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الاحتفال بالحضور الجماهيري الكبير الذي يحظى به فعاليات "موسم الرياض".

وكشف تركي عن عدد الزائرين لفعاليات "موسم الرياض"، ونشر مقطع فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "10 مليون زائر من مختلف العالم في أول شهرين من موسم الرياض".

ويواصل تركي آل الشيخ الترويج للعديد من فعاليات "موسم الرياض"، ما بين الفنية والثقافية والرياضية والتي تشهد حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية بحضور نخبة من ألمع الأسماء بمختلف المجالات من حول العالم.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

10 مليون زائر من مختلف العالم في أول شهرين من #موسم_الرياض 😎❤️



10 million visits in the first two months for various events and concerts 😎❤️#BigTime #RiyadhSeason pic.twitter.com/IMydsEZYL8