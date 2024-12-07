لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حدث بالفن| تحذير وتهديد أرملة محمد رحيم وموقف إلهام شاهين مع مايكل دوجلاس

12:07 ص السبت 07 ديسمبر 2024
حدث بالفن| تحذير وتهديد أرملة محمد رحيم وموقف إلهام شاهين مع مايكل دوجلاس

النشرة الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أحدث ظهور ل شريهان احتفالًا بعيد ميلادها، محمود ياسين جونيور يبدأ تصوير "وتقابل حبيب"، الرقابة الكويتية تسمح بعرض فيلم "Wicked" بعد حذف بعض المشاهد، أنجلينا جولي "حافية القدمين" في أحدث ظهور إعلامي مع جيمي فالون، أرملة محمد رحيم تكشف عن تقرير الطب الشرعي لوفاته، ماذا قالت عفاف شعيب عن السبب وراء عدم الإنجاب؟، مايان السيد توجه الشكر لعمرو سلامة والمتحدة بعد عرض مسلسل "ساعته وتاريخه"، ماذا طلبت إلهام شاهين من النجم العالمي مايكل دوجلاس في البحر الأحمر السينمائي؟، وغيرها من الأخبار.

منى زكي مهرجان البحر الأحمر السينمائي جانا دياب مايان السيد إلهام شاهين مايكل دوجلاس عفاف شعيب محمد رحيم أنجلينا جولي الرقابة على المصنفات الفنية فيلم Wicked محمود ياسين جونيور شريهان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مي عمر جريئة وجانا دياب مع والدها ونورين أبو سعدة في"الحريفة 2" ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

إعلان