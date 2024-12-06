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بهذه الطريقة.. هنا الزاهد تروج لمسلسل "إقامة جبرية"

04:12 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

هنا الزاهد

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كتب- هاني صابر:

روجت الفنانة هنا الزاهد، لمسلسلها الجديد "إقامة جبرية" المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية قريبا.

ونشرت هنا، بوسترها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إقامة جبرية.. قريبًا".

ويتكون مسلسل "إقامة جبرية" من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الدراما التشويقية التي تحظى بلمسات من الرعب، وتؤدي هنا الزاهد بالمسلسل دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتؤدي دور"السايكو" وتطلب فيه الطلاق من زوجها أحمد حاتم الذي يكون ضيف شرف معها بالحلقة الأولى، وتستمر الحلقات في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين، وهنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، عايدة رياض، ومحمود البزاوي، وعدد من الفنانين والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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هنا الزاهد نجوم الفن مسلسل إقامة جبرية منصة watch it
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