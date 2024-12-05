إليسا وتامر عاشور يحييان حفلًا غنائيًا في قطر في هذا الموعد

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي مشترك مع الفنان تامر عاشور، في قطر، ومن المقرر إقامته يوم 23 يناير المُقبل.

ونشرت الشركة المنظمة البوستر الخاص بالحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلقت: "حفل مميز ينتظركم في قطر، يجمع بين ملكة الإحساس إليسا والفنان الرائع تامر عاشور في ليلة لا تُنسى".

يذكر أن الفنان تامر عاشور طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "وداع وداع"، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر ، جيتار مصطفى نصر.

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