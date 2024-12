ابنة عمرو دياب تحتفل بنجاح أولى حفلاتها الغنائية في لندن

باسم يوسف يفاجئ جمهور برنامج "Arabs Got Talent" بـ "جلابية" على الهواء

كتب- مروان الطيب:

احتفلت جانا دياب، ابنة النجم عمرو دياب، بنجاح أولى حفلاتها الغنائية الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، على مسرح جورج تافيرن في لندن.

ونشرت جانا صور ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر خاصية الاستوري على حسابها "إنستجرام"، وسط حضور جماهيري كبير، حيث كشفت جانا أن الحفل كامل العدد قبل ساعات من إقامته.

وظهرت جانا بالفيديوهات وهي تغني عدد من أغانيها التي طرحتها خلال الفترة الماضية، وسط تفاعل متابعيها ومحبيها.

وقامت جانا بتوجيه الشكر والتحية لكل من حضر الحفل وعلقت: "شكرًا لكل من أتى ليلة أمس، أحبكم للغاية، وكانت من أكثر التجارب التي سأذكرها في حياتي، وسأقوم بمشاركتكم المزيد من الفيديوهات خلال الأسابيع القادمة، أحبكم يا بشر كثيرًا، وتستطيعون ان تجدوا اغنيتي أحبكم أكثر على سبوتيفاي وعلى كل المنصات".

طرحت جانا دياب مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "I'll Just Say It" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي وعلقت: "إذا كنت تشعر بأن الحياة مرهقة، ولديك مشاعر الشك في النفس، وترغب في الصراخ والبكاء فاذهب إلى أغنيتي سأقول ذلك فقط على كل المنصات".

تواصل جانا دياب طرح عدد من أغانيها على طريقة الفيديو كليب منها أغنية بعنوان "Escape Plan"، ونشرت جانا مقطع فيديو من كواليس تصوير الكليب حيث ظهرت خلاله بعدد من الإطلالات المختلفة بعدد من شوارع وأحياء القاهرة.

يذكر أن، جانا دياب كشفت عن تعاقدها خلال الفترة الماضية مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها عمرو دياب.

