رحمة أحمد عن أغنيتها مع ابنها في "80 باكو": ارتجلتها منذ ولادته

القاهرة- مصراوي:

كشفت الفنانة رحمة أحمد عن كواليس مشاركة ابنها مصطفى معها في مسلسل "80 باكو"، موضحة أن الأمر جاء بالصدفة بسبب انشغالها المستمر بالتصوير.

وقالت مازحة خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة "ON": "تقريبًا ما كنتش بشوفه، فقلت له تعالى مثل معايا". مشيرة إلى أن مصطفى يبلغ من العمر قرابة أربعة أعوام.

أوضحت رحمة أن ابنها لم يكن يحفظ أي حوار خلال التصوير، إذ اعتمدت المخرجة على تركه يرتجل بطريقته الخاصة، بينما كان فريق العمل يتفاعل معه ويبني المشهد بناءً على ما يقوله. أضافت: "المخرجة كانت ذكية إنها تسيبه يقول اللي عايزه، وإحنا بنرتجل عليه وسط المشهد".

تطرقت رحمة أحمد إلى أغنية "يا قلبي وحياتي" التي غنتها لـ مصطفى في العمل، ونالت إعجاب المتابعين، مشيرة إلى أنها في الأساس أغنية اعتادت على غنائها له منذ ولادته، قائلة: "دي أغنية ارتجلتها معاه كأم عادية". وأكدت أن مصطفى استمتع كثيرًا بتجربته في التصوير، مضيفة: "اتبسط قوي.. مصطفى متبسطش كده في الكيدز إيريا".

"80 باكو" تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس، بطولة هدى المفتي، انتصار، إنعام سالوسة، رحمة أحمد فرج، دنيا سامي، خالد مختار، وليد المغازي.