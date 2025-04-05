أمام"حمام السباحة"..صورة نادرة لـ شيري عادل في الصغر والجمهور يغازلها

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة شيري عادل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة نادرة لها في الصغر.

ونشرت شيري، الصورة التي ظهرت فيها أمام "حمام السباحة"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل يا شيري، يا خلاصي، إيه القمر ده، الحلوة شيري، سكر أوي، يا خرابي".

يذكر أن، آخر أعمال شيري عادل مسلسل "الوصفة السحرية".

مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داوود، كارولين عزمي، عمر الشناوي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى محمد علي، أسامة عبدالله، سلوى عثمان، رانيا منصور ، عماد رشاد، ولقاء سويدان.