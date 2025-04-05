بـ"سنوات عمرها".. أسما شريف منير تحتفل بعيد ميلادها بـ 38 رسالة

كتب- هاني صابر:

حرصت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 38 برسائل وجهتها لمتابعيها.

ونشرت أسما، صورا لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في عيد ميلادي الـ ٣٨ .. النهاردة مش مجرد رقم جديد، النهاردة وقفة مع نفسي… وبصّة ورا على كل خطوة، كل خُسارة، كل ضحكة، وكل دمعة. عدّيت على حاجات كتير، اتكسرت واتآلمّت، اتحبيت واتخذلت، وقعت وقومت… لكن فوق كل ده، اتعلمت".

وتابعت: "٣٨ سنة… و٣٨ حاجة اتعلمتهم خلوني أبقى النسخة دي منّي..

١. اللي بيسيبك وقت ضعفك ما يستحقكش وقت قوتك.

٢. الحب لوحده مش كفاية، لازم احترام وأمان ونية صافية.

٣. مفيش أغلى من راحة البال.

٤. الحدود مش قسوة، دي حب لنفسي.

٥. كل اللي حصل كان لازم يحصل عشان أوصل للي أنا عليه دلوقتي.

٦. الكتم مش قوة دايمًا، أوقات لازم أتكلم.

٧. الجمال الحقيقي جوايا مش في مراية ولا كاميرا.

٨. الناس بتتغير، وأنا كمان وده طبيعي.

٩. ربنا عمره ما خذلني، حتى في أسوأ أيامي.

١٠. السُكوت مش دايمًا رضا، أوقات بيبقى وجع.

١١. اللي بيحبك بجد هيخليكي تحسي بالأمان مش التوتر.

١٢. اتعلمت أقول لأ من غير ما أبرر.

١٣. في حاجات كتير فقدتها بس كسبت نفسي.

١٤. المغفرة مش معناها أرجّع الناس لحياتي، معناها أحرر قلبي.

١٥. مش لازم أكون كاملة عشان أكون كفاية.

١٦. الوقت بيكشف، والنية بتبان.

١٧. مفيش صدفة، كله ترتيب إلهي.

١٨. الكتابة أنقذتني.

١٩. لما بحب نفسي، كل حاجة حواليا بتتغير.

٢٠. مش لازم أرد على كل حاجة.

٢١. اتعلمت أسمع صوتي قبل صوت الناس.

٢٢. كل ما كنت حقيقية، كل ما ارتحت أكتر.

٢٣. اتعلمت أقول "أنا تعبانة" من غير خجل.

٢٤. العلاقات مش كلها للأبد، بس كلها دروس.

٢٥. أتقبل التغيير حتى لو وجعني.

٢٦. اللي راح مكانش ليا، واللي جاي أحلى بكتير.

٢٧. لما بنضف قلبي، الدنيا بتنضف معاه.

٢٨. مش لازم كل حاجة تتقال في حاجات بتتحس بس.

٢٩. الصوت اللي جوايا أهم من أي رأي خارجي.

٣٠. مش دايمًا الصح واضح بس الإحساس بيقول.

٣١. اللي بيحسسني إني مش كفاية، ملوش مكان.

٣٢. الأمان الحقيقي في حضن ربنا.

٣٣. مش كل حاجة لازم أفهمها دلوقتي.

٣٤. في أوقات لازم أختفي عشان أرجع قوية.

٣٥. النجاح مش شهرة.. النجاح سلام داخلي.

٣٦. اتعلمت أكون لنفسي اللي كنت مستنياها من الناس.

٣٧. لما ببطل أقاوم، الحياة بتسوقني للأحسن.

٣٨. أنا لسه بتعلم، ولسه قلبي مفتوح لكل جديد".

وأضافت: "النهاردة، بحتفل بكل نسخ أكوني، وبحضن البنت اللي كانت، والست اللي بقت، واللي لسه جاية.. كل سنة وأنا أقرب لنفسي، وأكتر حب، وأكتر نور".