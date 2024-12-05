هيفاء وشيرين وشاكوش.. نجوم حققت معهم الموسيقيين في 2024

كتب-مصطفى حمزة:

شهد عام 2024، إصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عدة قرارات بشأن إحالة أكثر من مطرب ومطربة للتحقيقات، بسبب تجاوزات صدرت عنهم، وأحدثهم المطربة شيرين عبد الوهاب.

النقابة، أعلنت أمس الثلاثاء، عن إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب الأزمة التي أثارتها "زلة لسانها" عند حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم، في حفلها بالكويت.

الفنان مصطفى كامل، في بيانه، قال، :" قررت نقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر العربية استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها عما بدر منها من سلوك يتنافى تماماً مع كل القيم والمبادئ، ففاتحة كتاب الله عز وجل ليست هزواً ولا مجال للضحك وقت تلاوتها أو ذكرها، وحُرمة الموت لها جلالتها وقدسيتها ووجب احترامها علي الجميع أياً كان، وتمثيلنا لوطننا الحبيب بالخارج وداخل بلاد الأشقاء لابد وأن يعرف الجميع قيمته" .

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز الذين سبقوا المطربة شيرين عبد الوهاب، إلى الصدام، مع النقابة.

هيفاء وهبي

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، التحقيق مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى أمام الشؤون القانونية للنقابة، ومنع منحها تراخيص العمل، وذلك بعد الشكوى التي وصلت إلى نقابة المهن التمثيلية، بشأن عدم التزام الفنانة ببنود تعاقد بينها وبين شركة إنتاج سينمائى رغم حصولها على عربون التعاقد.

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كانت أيضا، محور شكوى قدمت إلى نقابة المهن الموسيقية، من منظم الحفلات ياسر الحريري، بسبب عدم التزامها بتقديم حفل، كانت قد تعاقدت على إحيائه.

حسن شاكوش

مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، تمت إحالته للتحقيق، وإيقافه عن العمل، بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع "أنستجرام"، وأثارت الغضب في تونس.

كابونجا

أعلن د. محمد عبد الله "المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية"، إيقاف مؤدي أغاني مهرجانات يدعى إسلام كابونجا، بسبب تداول فيديو له يحمل كلمات وعبارات، تمثل إنحطاطاً لغوياً وأدبياً وفنياً "حسب ما جاء في بيان صحفي صادر عن النقابة".

مسلم

مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى زكريا الشهير بـ مسلم، خضع للتحقيق، بسبب الغناء بدون تصريح في حفل غنائي في إحدى المدارس.