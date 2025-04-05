بصحبة عائلته.. محمد رمضان يوثق لحظة وصوله لوس أنجلوس (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شارك النجم محمد رمصان، جمهوره عبر السوشيال ميديا، صورا وفيديو توثق لحظة وصوله لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر رمضان، الصور والفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وصلتُ للتو إلى لوس أنجلوس لحضور حفل كوتشيلا، هل أمريكا مستعدة للانفجار؟.. ثقة في الله نجاح".

وظهر محمد رمضان في الفيديو بصحبة عائلته، زوجته وأبنائه وشقيقه محمود رمضان.

يذكر أن، محمد رمضان طرح مؤخرا أغنيته الجديدة"قالوا إيه" على "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى.

أغنية "قالوا إيه" من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كولبيكس.