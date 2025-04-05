وفاة شقيق الفنانة نهال عنبر.. ودفنه بأمريكا

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة نهال عنبر، منذ قليل، عن وفاة شقيقها الوحيد الكابتن طيار/ عصام عنبر بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت نهال، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله الكابتن طيار/ عصام عنبر بالولايات المتحدة الأمريكية شقيقي الوحيد الغالي وحبيبي وسندي وإن شاء الله اليوم سنقوم أنا وحسام إبني بدفن الجثمان بالولايات المتحدة الامريكية بولاية بمتشجن وذلك في تمام الساعة 8.20 مساءً بتوقيت مصر".

وتابعت: "أرجو من جمهوري الغالي أن يصلي عليه صلاة الغائب علي روحه الطاهرة في هذا التوقيت 8:20 مساءً بتوقيت مصر".

واستكملت: "ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته أنا حزينة جداً عليه أرجو قبول اعتذاري من زملائي وأصدقائي وجمهوري الغالي لعدم الرد علي التليفونات نظراً لوجودي في أمريكا في الوقت الحالي لإتمام جميع مراسم الجنازة والدفن هناك".

وتابعت: "وادعولي ربنا يصبرني علي فراقه ويقويني.. هتوحشتني أوي يا عصام يا حبيبي يا غالي".

وأختتمت حديثها: "أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته يارب العالمين إن شاءالله برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".