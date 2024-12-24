بإطلالة شتوية.. 10 صور لـ ملك زاهر في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر الأنظار، في أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام".

ونشرت ملك، مجموعة صور، بإطلالة شتوية، مرتدية فستان طويل باللون الأحمر عبر حسابها على "انستجرام".

وعلقت ملك على الصور، وكتب: "إطلالة هادئة ومستقرة ورائعة، كلها لحظات جميلة نعيشها".

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل فنانة في الدنيا"، "تبدين مذهلة"، "يارب على الحلاوة"، "خطفت قلبي"، "زي القمر يا روحي"، "مفيش كلام يوصف القمر".

View this post on Instagram A post shared by Malak Zaher ملك زاهر (@malak.ahmed.zaherr)

وتخوض ملك أحمد زاهر، دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس". مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي لا يخلو من التشويق، والعمل بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، منة فضالي، وغيرهم، وإخراج محمد سامي.

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