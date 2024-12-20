"أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء".. تأثر يحيي الفخراني بسبب نبيل الحلفاوي من حفل "الأفضل"

كتب- مروان الطيب:

حرص النجم الكبير، يحيى الفخراني على تحية إدارة مهرجان "الأفضل"، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، نظرًا لإهدائها هذه الدورة لروح الراحل الفنان نبيل الحلفاوي.

وفور صعود الفخراني على مسرح الحفل، حيث تم تكريمه أيضًا بجائزة "إنجاز العمر" تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية، حرص على توجيه رسالة شكر وعرفان لإدارة المهرجان بسبب الراحل نبيل الحلفاوي وقال: "في الأول بس عايز أشكر إدارة هذا المهرجان، لإهدائها هذه الدورة إلى روح الفنان المبدع نبيل الحلفاوي".

وتابع: "وأسمحوا لي أني أقول نبيل حاف، لأننا بيننا علاقة صداقة قريبة جدًا على مدار 51 سنة، كان أقرب الأصدقاء وانا لو قعدت اتكلم عن نبيل ولا انهاردة ولا بكرة هوفيه حقه، وإذا كان في قصص لنبيل الحلفاوي في جملة مفيدة فهو أنبل النبلاء وأصدق الأصدقاء، والحقيقة مش بتكلم على المستوى الفني لأن هو إنسان نبيل فعلا، رحمة الله عليه".

وكان من أبرز الحضور، الفنان أحمد السقا، المنتج طارق الجنايني، الفنان نور النبوي،الفنان حمادة هلال، الفنانة نيرمين الفقي، مطرب المهرجانات كزبرة، الفنانة القديرة سميرة أحمد، الفنانة بشرى، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامي شريف عامر، الفنان محمد القس، النجمة نادية الجندي، الإعلامي تامر أمين، الفنان مدحت صالح، الإعلامي أحمد شوبير، الإعلامي شريف مدكور، الفنانة الكبيرة ميمي جمال، الفنان إسلام إبراهيم، الملحن عزيز الشافعي، الفنانة دينا فؤاد، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمود قابيل.

تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولا خرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف.

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