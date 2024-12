قبل إعلان جمال سليمان رغبته في رئاسة سوريا.. فنانون وصلوا إلى كرسي الرئاسة أبرزهم "ترامب"

كتب-مصطفى حمزة:

فجر النجم السوري جمال سليمان، مفاجأة قوية عقب إعلانه عن تفكيره في الترشح لرئاسة سوريا، عقب رحيل الرئيس السابق بشار الأسد.

النجم السوري، الذي يعد من أبرز رموز المعارضة السورية، على مدار سنوات، كشف خلال ظهوره في قناة "العربية"، عن تفكيره في الترشح رئيسا لجمهورية سوريا، في حالة موافقة الشعب على ذلك.

ويعد النجم جمال سليمان، الذي سبق وجسد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أحدث نجوم الفن، الذين جذبهم التفكر في كرسي الرئاسة، إذ تضم القائمة فنانون، وصلوا بالفعل،إلى رئاسة الحكم في بلادهم، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي العائد مؤخرا إلى كرسي الرئاسة للمرة الثانية، شارك في عدة أفلام، منها الفيلم الشهير " Home Alone"، والفيلم الكوميدي "Ghosts Can’t Do It" .

وظهر ترامب، بشخصيته الحقيقية كأحد أكبر رجال الأعمال في عام 1994، في سلسلة "The Fresh Prince of Bel-Air"، وقدم دور صغير في فيلم "The Little Rascals" ، وشارك كذلك في المسلسل الكوميدي "The Nanny" ، ثم ظهر في الفيلم الكوميدي "The Associate".

رونالد ريجان

الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان بدأ مشواره مذيعا رياضيا بالراديو، قبل الاتجاه إلى التمثيل، وقام ببطولة عدة أفلام، منها "Grass Is Greener"، و"Roger & Me"، و "kINGS ROW"، وتولى رئاسة نقابة الممثلين، وتزوج مرتين، الأولى من الممثلة جين وايمان، والثانية نانسي.

فولوديمير زيلينسكي

رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ذاعت شهرته من خلال بداياته الفنية في المسلسل الكوميدي "خادم الشعب Servant of the People".

وبدأت شهرة فولوديمير زيلينسكي، بعد تقديمه كمنتج وبطل مسلسل كوميدي بعنوان "خادم الشعب"، وجسد به شخصية مدرس تاريخ.

وتم تصوير المسلسل عام 2015، في مدينة كييف، والقصر الرئاسي، وعُرض للمرة الأولى عبر إحدى القنوات المحلية في أوكرانيا، في نفس العام.

وفي عام 2017 عُرض الموسم الثاني من المسلسل، عبر منصة "نتفليكس" العالمية، ونال نسبة مشاهدة عالية، وتم تقديم الموسم الثالث في مارس عام 2019.

جوزيف استرادا

الرئيس الفلبيني جوزيف استرادا، نال شهرته من خلال أداء أدوار رئيسية في العديد من الأفلام والمسلسلات الفلبينية لمدة ثلاثين سنة، واستطاع من خلال شعبيته الفنية تحقيق انتصار خلال الانتخابات البلدية وبعدها نجح في أن يصبح رئيسا للبلاد، عام 1998.

جيمي موراليس

الرئيس الـ 50 لجمهورية جواتيمالا، عمل في مجال التمثيل لمدة 20 عاماً، وأدى أدواراً كوميدية وساخرة مع شقيقه في بعض الأعمال الفنية، فضلاً عن تقديمه لبرنامج فكاهي يسخر فيه من سوء وتراجع الأوضاع الحياتية في البلاد.

