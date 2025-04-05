إعلان

ميرنا نور الدين:" أحمد العوضي ضربني بجد وعورني في وشي في فهد البطل"

10:00 ص السبت 05 أبريل 2025

ميرنا نور الدين وأحمد العوضي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-معتز عباس:

كشفت النجمة ميرنا نور الدين عن كواليس مسلسل "فهد البطل" الذي تم عرضه رمضان 2025 والمشاهد التي قام أحمد العوضي فيها بضربها.

وقالت ميرنا نور الدين في لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090": "في ناس بتفتكر أن أحمد العوضي مبيضربش بجد في المشاهد وأنا قلت له إني هقول للناس أنك ضربت كل واحد فينا، هو بيضرب بجد بس طبعا عنده تكنيك وعارف بيضرب إزاي".

وأوضحت:" بس أنا واحدة من الناس اللي اتعورت غصب عنه لأنه بيبقى لابس خاتم فعورني في وشي وإيده عفية لما بيمسك إيدي بتوجعني حتى أكتر ما بيضربني بالقلم".

مسلسل فهد البطل بطولة عدد من النجوم من بينهم أحمد العوضي وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وصفوة وأحمد عبد العزيز وغيرهم إخراج محمد عبد السلام.

ميرنا نور الدين أحمد العوضي كواليس مسلسل فهد البطل برنامج الراديو بيضحك الراديو 9090 ميرنا نور الدين في فهد البطل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بث مباشر| الإعدام شنقًا للمتهم بقتل "حمص" نجل مالك قهوة أسوان بالكوربة
عاجل| الرسوم الأمريكية الجديدة.. خبير دولي يكشف لمصراوي نتائج قرارات ترامب