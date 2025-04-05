ميرنا نور الدين:" أحمد العوضي ضربني بجد وعورني في وشي في فهد البطل"

كتب-معتز عباس:

كشفت النجمة ميرنا نور الدين عن كواليس مسلسل "فهد البطل" الذي تم عرضه رمضان 2025 والمشاهد التي قام أحمد العوضي فيها بضربها.

وقالت ميرنا نور الدين في لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090": "في ناس بتفتكر أن أحمد العوضي مبيضربش بجد في المشاهد وأنا قلت له إني هقول للناس أنك ضربت كل واحد فينا، هو بيضرب بجد بس طبعا عنده تكنيك وعارف بيضرب إزاي".

وأوضحت:" بس أنا واحدة من الناس اللي اتعورت غصب عنه لأنه بيبقى لابس خاتم فعورني في وشي وإيده عفية لما بيمسك إيدي بتوجعني حتى أكتر ما بيضربني بالقلم".

مسلسل فهد البطل بطولة عدد من النجوم من بينهم أحمد العوضي وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وصفوة وأحمد عبد العزيز وغيرهم إخراج محمد عبد السلام.