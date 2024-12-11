أشرف سيف يكشف موعد ومكان عزاء الفنان الجداوي

كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا أمس الفنان الجداوي، وهو أحد أعضاء فرقة "رضا" الشعبية، بعد صراع مع المرض.

وأعلن أشرف سيف نجل الفنان الراحل وحيد سيف عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وكتب: "العزاء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية، بسور نادي الزمالك بالمهندسين، نسألكم الدعاء".

الجداوي كان ممثل ومدير لفرقة "رضا"، تزوج من ممثلة سورية بالفرقة، وابنته هي الفنانة لمياء الجداوي، التي بدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات تجارية منذ أن كانت طفلة، وتزوجت بعدها من الفنان أشرف سيف، نجل الفنان الراحل وحيد سيف.

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